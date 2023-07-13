"Челси" ищет титульного спонсора всего на 25 млн. фунтов в год

"Челси" понизил свои требования насчет титульного спонсора и теперь готов довольствоваться только 25 миллионами фунтов в год.

В минувший понедельник "Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24, причем на этой форме отсутствует эмблема титульного спонсора.



Дело в том, что "Челси" до сих пор не нашел замену телекоммуникационной компании Three, которая платила клубу со "Стэмфорд Бридж" 40 млн. фунтов в год.



"Челси" несколько раз был близок к обретению нового титульного спонсора, но в силу различных причин сделки с Paramount Plus, Stake.com и Allianz срывались.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, изначально "Челси" искал партнера, готового платить клубу 60 млн. фунтов в год. Теперь "синие" согласны довольствоваться 25 млн. фунтов каждые 12 месяцев, потому что до старта нового сезона остается критически мало времени.



Добавим, "Манчестер Сити" получает от своего титульного спонсора в лице Etihad больше всех в Премьер-Лиге — 67 млн. фунтов в год. Team Viewer платит "Манчестер Юнайтед" 47 млн. фунтов в год, Standard Chartered — "Ливерпулю" 50 млн. фунтов в год, AIA — "Тоттенхэму" 40 млн. фунтов в год.