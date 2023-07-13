"Челси" ищет титульного спонсора всего на 25 млн. фунтов в год
"Челси" понизил свои требования насчет титульного спонсора и теперь готов довольствоваться только 25 миллионами фунтов в год.
В минувший понедельник "Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24, причем на этой форме отсутствует эмблема титульного спонсора.
Дело в том, что "Челси" до сих пор не нашел замену телекоммуникационной компании Three, которая платила клубу со "Стэмфорд Бридж" 40 млн. фунтов в год.
"Челси" несколько раз был близок к обретению нового титульного спонсора, но в силу различных причин сделки с Paramount Plus, Stake.com и Allianz срывались.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, изначально "Челси" искал партнера, готового платить клубу 60 млн. фунтов в год. Теперь "синие" согласны довольствоваться 25 млн. фунтов каждые 12 месяцев, потому что до старта нового сезона остается критически мало времени.
Добавим, "Манчестер Сити" получает от своего титульного спонсора в лице Etihad больше всех в Премьер-Лиге — 67 млн. фунтов в год. Team Viewer платит "Манчестер Юнайтед" 47 млн. фунтов в год, Standard Chartered — "Ливерпулю" 50 млн. фунтов в год, AIA — "Тоттенхэму" 40 млн. фунтов в год.
13.07.2023 10:00
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бомжиииииииииииии эехехехехехех арююююююююююююююююююююююю
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Бомжи ебаные ахаххха
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Бизнескарси
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Ну приплетать сюда этихад это верх кринжа. Ручной спонсор голубой помойки: сколько захотят столько и будут платить.
А вот чолче да, бомжи.
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Есть идея для них фото говна им и спонсор
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слава украине балять!!!! выкидыши е6ливые))
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Вечная Слава Великим Войнам Украины!!!
Вечный позор русским оккупантам в обоих мирах.
Вечный позор!!!
Да постигнет вас кара за Чечню и Украину, Грузию и Сирию.
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Мда, если у тебя проблемы, то проблемы по всем фронтам. Абрамович где-то в ахуе, что сотворили с его клубом, который он холил и лелеял без малого 20 лет, ебанутые пиндосы всего за один сезон.
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