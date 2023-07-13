"Челси" ищет титульного спонсора всего на 25 млн. фунтов в год

Рахим Стерлинг "Челси" понизил свои требования насчет титульного спонсора и теперь готов довольствоваться только 25 миллионами фунтов в год.

В минувший понедельник "Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24, причем на этой форме отсутствует эмблема титульного спонсора.

Дело в том, что "Челси" до сих пор не нашел замену телекоммуникационной компании Three, которая платила клубу со "Стэмфорд Бридж" 40 млн. фунтов в год.

"Челси" несколько раз был близок к обретению нового титульного спонсора, но в силу различных причин сделки с Paramount Plus, Stake.com и Allianz срывались.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, изначально "Челси" искал партнера, готового платить клубу 60 млн. фунтов в год. Теперь "синие" согласны довольствоваться 25 млн. фунтов каждые 12 месяцев, потому что до старта нового сезона остается критически мало времени.

Добавим, "Манчестер Сити" получает от своего титульного спонсора в лице Etihad больше всех в Премьер-Лиге — 67 млн. фунтов в год. Team Viewer платит "Манчестер Юнайтед" 47 млн. фунтов в год, Standard Chartered — "Ливерпулю" 50 млн. фунтов в год, AIA — "Тоттенхэму" 40 млн. фунтов в год.


Метки спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 10:00

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  1. narcot 13.07.2023 11:39 # narcot
    бомжиииииииииииии эехехехехехех арююююююююююююююююююююююю

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  2. felix-the-cat 13.07.2023 10:53 # felix-the-cat
    Бомжи ебаные ахаххха

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  3. moneymaker 13.07.2023 10:44 # moneymaker
    Бизнескарси

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  4. bangladesh 13.07.2023 10:44 # bangladesh
    Ну приплетать сюда этихад это верх кринжа. Ручной спонсор голубой помойки: сколько захотят столько и будут платить.

    А вот чолче да, бомжи.

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  5. arskc 13.07.2023 10:28 # arskc
    Есть идея для них фото говна им и спонсор

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  6. quavo 13.07.2023 10:11 # quavo
    слава украине балять!!!! выкидыши е6ливые))

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  7. mansoor 13.07.2023 10:07 # mansoor
    Вечная Слава Великим Войнам Украины!!!
    Вечный позор русским оккупантам в обоих мирах.
    Вечный позор!!!
    Да постигнет вас кара за Чечню и Украину, Грузию и Сирию.

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  8. sausage 13.07.2023 10:07 # sausage
    Мда, если у тебя проблемы, то проблемы по всем фронтам. Абрамович где-то в ахуе, что сотворили с его клубом, который он холил и лелеял без малого 20 лет, ебанутые пиндосы всего за один сезон.

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