Эменало станет спортивным директором саудовской лиги

Бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало обещает стать очередным приобретением саудовской лиги.

Этим летом саудовские клубы прикладывают огромные усилия для приглашения звездных игроков из Европы, не жалея никаких денег.



Впрочем, саудиты не ограничиваются только игроками — например, легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард согласился стать главным тренером "Аль-Иттифака".



По информации The Athletic, саудовская Pro-лига также собирается назначить своего первого спортивного директора, которым должен стать как раз Эменало.



Прежде всего Эменало известен по работе техническим директором "Челси" с 2011 по 2017 год. При непосредственном участии Майкла "синие" подписывали игроков вроде Эдена Азара, Кевина Де Брюйне, Мохамеда Салаха и Нголо Канте.



После "Челси" Эменало успел два года поработать спортивным директором "Монако". Также Майкла связывали с назначением в "Ньюкасле", но стороны не нашли общего языка.



Саудитам 57-летний нигериец поможет в создании структур и принципов, как в лучших европейских лигах.