Тен Хаг сам определит нового капитана "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что сам назначит капитана команды и не будет устраивать голосование среди игроков.

В данный момент капитаном "Юнайтед" остается защитник Харри Магуайр, назначенный на эту роль Оле Гуннаном Сульшером в январе 2020.

Однако в минувшем сезоне Магуайр перестал быть игроком стартового состава, и это подталкивает "красных дьяволов" к смене капитана.

Фаворитом на роль нового капитана "Юнайтед" считается полузащитник Бруну Фернандеш, и вскоре Тен Хаг должен объявить решение, которое примет он сам.

"Нет, я не позволю раздевалке проголосовать. Это будет мое решение", — приводит слова Тен Хага The Athletic.


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 13.07.2023 09:08 # takernotagiver
    Почему не сделать Решфорда капитаном. Ведь благодаря ему МЮ в ЛЧ

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  2. quavo 13.07.2023 08:33 # quavo
    ща как мартинеса ебанет, коленка ебаная))

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