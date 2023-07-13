Тен Хаг сам определит нового капитана "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что сам назначит капитана команды и не будет устраивать голосование среди игроков.

В данный момент капитаном "Юнайтед" остается защитник Харри Магуайр, назначенный на эту роль Оле Гуннаном Сульшером в январе 2020.



Однако в минувшем сезоне Магуайр перестал быть игроком стартового состава, и это подталкивает "красных дьяволов" к смене капитана.



Фаворитом на роль нового капитана "Юнайтед" считается полузащитник Бруну Фернандеш, и вскоре Тен Хаг должен объявить решение, которое примет он сам.



"Нет, я не позволю раздевалке проголосовать. Это будет мое решение", — приводит слова Тен Хага The Athletic.