"Ноттингем Форест" сделал предложение по Сангаре

Ибраим Сангаре "Ноттингем Форест" сделал свое предложение о покупке полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.

Как сообщает The Athletic, "Форест" давно интересовался Сангаре, а сейчас, наконец, решился выдвинуть официальное предложение.

Пока неясно, какую сумму предложили "лесники" за Сангаре, однако ПСВ оценивает 25-летнего ивуарийца, чей контракт рассчитан до 2027 года, в 30 миллионов фунтов.

Данная попытка "Форест" выглядит весьма амбициозной, потому что в прошлом Сангаре сватали в клубы вроде "Челси", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

"Форест"находится в поисках физически мощного полузащитника с момента своего выхода в Премьер-Лигу год назад, и Сангаре видится боссам клуба с "Сити Граунд" идеальной кандидатурой.




Метки Ноттингем Форест, ПСВ, Сангаре

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 07:00

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