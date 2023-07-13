"Ноттингем Форест" сделал предложение по Сангаре

"Ноттингем Форест" сделал свое предложение о покупке полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.

Как сообщает The Athletic, "Форест" давно интересовался Сангаре, а сейчас, наконец, решился выдвинуть официальное предложение.



Пока неясно, какую сумму предложили "лесники" за Сангаре, однако ПСВ оценивает 25-летнего ивуарийца, чей контракт рассчитан до 2027 года, в 30 миллионов фунтов.



Данная попытка "Форест" выглядит весьма амбициозной, потому что в прошлом Сангаре сватали в клубы вроде "Челси", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".



"Форест"находится в поисках физически мощного полузащитника с момента своего выхода в Премьер-Лигу год назад, и Сангаре видится боссам клуба с "Сити Граунд" идеальной кандидатурой.