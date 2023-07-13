"Тоттенхэм" заинтересован в Галлахере

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

"Тоттенхэм" находится в поисках усиления центра поля, потому что Пьер-Эмиль Хейбьерг с высокой вероятностью покинет Северный Лондон этим летом.



27-летний Хейбьерг не входит в планы нового главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, вызывая интерес у "Атлетико" и клубов из Германии.



Хейбьерг был ключевым игроком "Тоттенхэма" в минувшем сезоне, поэтому "шпорам" нужна достойная замена, несмотря на возвращение после аренды в "Наполи" Танги Ндомбеле и выздоровление Родриго Бентанкура.



По информации The Telegraph, на радаре у "Тоттенхэма" находится 23-летний Галлахер, чьи перспективы в "Челси" туманны, учитывая намерение "синих" приобрести Мойсеса Кайседо из "Брайтона".



Однако "Тоттенхэму" может потребоваться сумма в 50 миллионов фунтов, чтобы заставить "Челси" отпустить своего воспитанника к конкуренту.



Стоит отметить, что трансферы между "Тоттенхэмом" и "Челси" очень редки. Последним игроком, сменившим один лондонский клуб на другой, был голкипер Карло Кудичини в 2009 году. Тогда "синие" в качестве благодарности отпустили итальянца к "шпорам" бесплатно.