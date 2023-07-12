"Сити" продал Чарльза в "Саутгемптон" за 15 млн. фунтов
"Манчестер Сити" заработал 15 миллионов фунтов с продажи юного полузащитника Ши Чарльза в "Саутгемптон".
Чарльз является продуктом академии "Сити", в которую он был принят в возрасте семи лет. Правда, за первую команду "горожан" Ши сыграл только один матч, появившись на замену против "Брентфорда" в заключительном туре минувшего сезона Премьер-Лиги.
К своим 19 годам Чарльз, также способный сыграть центрального защитника, провел восемь матчей за взрослую сборную Северной Ирландии.
С "Саутгемптоном" Чарльз заключил контракт до 2027 года, став вторым приобретением "святых" этим летом после прибывшего из "Суонси" свободным агентом полузащитника Чарли Мэннинга.
12.07.2023 23:00
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