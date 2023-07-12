"Сити" продал Чарльза в "Саутгемптон" за 15 млн. фунтов

Ши Чарльз "Манчестер Сити" заработал 15 миллионов фунтов с продажи юного полузащитника Ши Чарльза в "Саутгемптон".

Чарльз является продуктом академии "Сити", в которую он был принят в возрасте семи лет. Правда, за первую команду "горожан" Ши сыграл только один матч, появившись на замену против "Брентфорда" в заключительном туре минувшего сезона Премьер-Лиги.

К своим 19 годам Чарльз, также способный сыграть центрального защитника, провел восемь матчей за взрослую сборную Северной Ирландии.

С "Саутгемптоном" Чарльз заключил контракт до 2027 года, став вторым приобретением "святых" этим летом после прибывшего из "Суонси" свободным агентом полузащитника Чарли Мэннинга.


Метки Манчестер Сити, Саутгемптон, трансферы, Чарльз

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 23:00

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