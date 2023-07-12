"Сити" продал Чарльза в "Саутгемптон" за 15 млн. фунтов

"Манчестер Сити" заработал 15 миллионов фунтов с продажи юного полузащитника Ши Чарльза в "Саутгемптон".

Чарльз является продуктом академии "Сити", в которую он был принят в возрасте семи лет. Правда, за первую команду "горожан" Ши сыграл только один матч, появившись на замену против "Брентфорда" в заключительном туре минувшего сезона Премьер-Лиги.



К своим 19 годам Чарльз, также способный сыграть центрального защитника, провел восемь матчей за взрослую сборную Северной Ирландии.



С "Саутгемптоном" Чарльз заключил контракт до 2027 года, став вторым приобретением "святых" этим летом после прибывшего из "Суонси" свободным агентом полузащитника Чарли Мэннинга.