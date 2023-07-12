"Вест Хэм" разочарован, что трансфер Райса задерживается

"Вест Хэм" испытывает разочарование из-за того, что трансфер полузащитника Деклана Райса в "Арсенал" задерживается.

Еще восемь дней назад "Вест Хэм" полностью согласовал с "Арсеналом" трансфер Райса стоимостью 105 миллионов фунтов. Деклан уже прошел медобследование и сейчас тренируется по индивидуальной программе в Португалии.



Однако "канониры" до сих пор не закрыли сделку и не подписали контракт с капитаном "молотобойцев".



По информации Sky Sports, эта задержка возникла из-за "Арсенала", чьи юристы все еще работают над оформлением необходимых документов.



"Вест Хэм" испытывает разочарование по поводу возникшей задержки, которая мешает "молотобойцам" начать совершать свои приобретения, включая полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа.



Сообщается, что сейчас "Арсенал" надеется подтвердить переход Райса до воскресенья, когда команда Микеля Артеты улетает в турне по Соединенным Штатам.