"Челси" и Лукаку хотят прекратить свое сотрудничество
Нападающий Ромелу Лукаку так и не приступил к тренировкам с "Челси" в среду, и обе стороны настроены найти решение для прекращения сотрудничества.
Как ранее сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, Лукаку должен был вернуться из отпуска в среду, но этого не случилось.
По информации Sky Sports, неявка Лукаку на базу в Кобхэме произошла с согласия "Челси". Сейчас игрок и клуб продолжают переговоры о своем расставании.
Сам Лукаку, несмотря на интерес из Саудовской Аравии, склоняется к возвращению в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.
"Челси" надеется, что компромисс по 30-летнему бельгийцу будет найден до отъезда команды Почеттино в предсезонное турне по США 17 июля.
12.07.2023 21:00
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