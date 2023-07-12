"Челси" и Лукаку хотят прекратить свое сотрудничество

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку так и не приступил к тренировкам с "Челси" в среду, и обе стороны настроены найти решение для прекращения сотрудничества.

Как ранее сказал главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино, Лукаку должен был вернуться из отпуска в среду, но этого не случилось.

По информации Sky Sports, неявка Лукаку на базу в Кобхэме произошла с согласия "Челси". Сейчас игрок и клуб продолжают переговоры о своем расставании.

Сам Лукаку, несмотря на интерес из Саудовской Аравии, склоняется к возвращению в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.

"Челси" надеется, что компромисс по 30-летнему бельгийцу будет найден до отъезда команды Почеттино в предсезонное турне по США 17 июля.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 21:00

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  1. sisyazavr 12.07.2023 21:15 # sisyazavr
    Скучать точно не будем

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  2. alexomck 12.07.2023 21:14 # alexomck
    Челси и пять Лукак

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  3. puhovik-vengera 12.07.2023 21:07 # puhovik-vengera
    Наследник дрогбы

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