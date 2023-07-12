Тоффоло обвинен в 375 нарушениях запрета на ставки
Защитнику "Ноттингем Форест" Харри Тоффоло были предъявлены обвинения в нарушении установленного FA запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах.
Речь идет о 375 нарушениях, которые Тоффоло совершил в период с 22 января 2014 по 18 марта 2017. Харри надлежит предоставить свой ответ Ассоциации до 19 июля, сообщает BBC.
В то время Тоффоло перешел в "Норвич", поиграв за "Суиндон", "Ротерхэм", "Питерборо" и "Сканторп" на правах аренды.
Если вина Тоффоло будет доказана, 27-летний англичанин, сыгравший 21 матч за "Форест" в минувшем сезоне, рискует схлопотать продолжительную дисквалификацию.
Напомним, только в мае Айвен Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев за 232 нарушения запрета на ставки. При этом нападающему "Брентфорда" еще "скостили" три месяца, потому что у него была диагностировала зависимость от азартных игр.
12.07.2023 20:00
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