"Фулхэм" исключает продажу Митровича

"Фулхэм" отклонил предложение "Аль-Хиляля" в 25.5 млн. фунтов о покупке нападающего Александара Митровича.

Ранее днем стало известно, что "Аль-Хиляль", ранее купивший Калиду Кулибали у "Челси" и Рубена Невеша у "Вулверхэмптона", выдвинул предложение по Митровичу, а сам Александр хочет уехать на заработки в Саудовскую Аравию.



Однако BBC утверждает, что "Фулхэм" без колебаний отклонил это предложение и сообщил "Аль-Хилялю", что 28-летний игрок сборной Сербии не продается.



Митрович является ключевой фигурой для "Фулхэма", забив 14 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги и отличившись 43 раза в 44 матчах Чемпионшипа в предыдущей кампании, поэтому расставание с Александаром совершенно не входит в планы главного тренера "дачников" Марку Силвы.



Добавим, у Митровича остается еще три года по контракту с "Фулхэмом", который он представляет после своего перехода из "Ньюкасла" в феврале 2018.