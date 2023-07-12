"Астон Вилла" купила Пау Торреса

"Астон Вилла" подтвердила приобретение защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса ориентировочной стоимостью в 33 миллиона фунтов.

И хотя ранее ожидалось, что трансфер Торреса может перекрыть рекордное приобретение "Виллы" в лице Эмилиано Буэндиа за 38 млн. фунтов, бирмингемскому клубу удалось значительно сбить цену за Пау.



Тем не менее, 26-летний испанец все равно стал вторым самым дорогим приобретением в истории клуба с "Вилла Парк".



Торрес является воспитанником "Вильярреала", где он вырос в ключевого игрока, суммарно сыграв 173 матча и забив 12 голов. За сборную своей страны Пау провел 23 поединка.



В 2021 Торрес под руководством Унаи Эмери, нынешнего наставника "Виллы", выиграл Лигу Европы. А год спустя Пау помог "Вильярреалу" достичь 1/2 финала Лиги Европы.



