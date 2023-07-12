"Астон Вилла" купила Пау Торреса

Пау Торрес "Астон Вилла" подтвердила приобретение защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса ориентировочной стоимостью в 33 миллиона фунтов.

И хотя ранее ожидалось, что трансфер Торреса может перекрыть рекордное приобретение "Виллы" в лице Эмилиано Буэндиа за 38 млн. фунтов, бирмингемскому клубу удалось значительно сбить цену за Пау.

Тем не менее, 26-летний испанец все равно стал вторым самым дорогим приобретением в истории клуба с "Вилла Парк".

Торрес является воспитанником "Вильярреала", где он вырос в ключевого игрока, суммарно сыграв 173 матча и забив 12 голов. За сборную своей страны Пау провел 23 поединка.

В 2021 Торрес под руководством Унаи Эмери, нынешнего наставника "Виллы", выиграл Лигу Европы. А год спустя Пау помог "Вильярреалу" достичь 1/2 финала Лиги Европы.

Унаи Эмери и Пау Торрес


Метки Астон Вилла, Вильярреал, Торрес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 762

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. keremet 12.07.2023 19:15 # keremet
    топ усиление для виллы)

    (ответить)

  2. felix-the-cat 12.07.2023 18:46 # felix-the-cat
    Отличный ЦЗ еще и за такие деньги

    (ответить)

  3. sausage 12.07.2023 18:41 # sausage
    Бля, Вилла рили становится опасной.

    (ответить)

  4. bembo 12.07.2023 18:40 # bembo
    когда-то сосидж научиться вывозить споры. Но уже походу не в этой жизни)))

    (ответить)

  5. bembo 12.07.2023 18:31 # bembo
    за такие бабки топ трансфер.
    чувак с первым пасом.

    (ответить)

  6. forester 12.07.2023 18:17 # forester
    Михуйло - педик, фапл.сру - помойка

    (ответить)

  7. imf-tau 12.07.2023 18:12 # imf-tau
    Эмери собирает банду из Вилльяреала?

    (ответить)

  8. alexomck 12.07.2023 18:09 # alexomck
    МЮ точно мимо 4ки)

    (ответить)

  9. quavo 12.07.2023 18:06 # quavo
    Испанский магваер

    (ответить)

  10. narcot 12.07.2023 18:03 # narcot
    пздц ценник))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: