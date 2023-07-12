"Астон Вилла" купила Пау Торреса
"Астон Вилла" подтвердила приобретение защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса ориентировочной стоимостью в 33 миллиона фунтов.
И хотя ранее ожидалось, что трансфер Торреса может перекрыть рекордное приобретение "Виллы" в лице Эмилиано Буэндиа за 38 млн. фунтов, бирмингемскому клубу удалось значительно сбить цену за Пау.
Тем не менее, 26-летний испанец все равно стал вторым самым дорогим приобретением в истории клуба с "Вилла Парк".
Торрес является воспитанником "Вильярреала", где он вырос в ключевого игрока, суммарно сыграв 173 матча и забив 12 голов. За сборную своей страны Пау провел 23 поединка.
В 2021 Торрес под руководством Унаи Эмери, нынешнего наставника "Виллы", выиграл Лигу Европы. А год спустя Пау помог "Вильярреалу" достичь 1/2 финала Лиги Европы.
12.07.2023 18:00
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Последние комментарии:
топ усиление для виллы)
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Отличный ЦЗ еще и за такие деньги
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Бля, Вилла рили становится опасной.
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когда-то сосидж научиться вывозить споры. Но уже походу не в этой жизни)))
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за такие бабки топ трансфер.
чувак с первым пасом.
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Михуйло - педик, фапл.сру - помойка
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Эмери собирает банду из Вилльяреала?
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МЮ точно мимо 4ки)
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Испанский магваер
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пздц ценник))
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