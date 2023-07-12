Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон обдумывает переезд в Саудовскую Аравию этим летом.

По информации The Telegraph, к Хендерсону существует серьезный интерес из Саудовской Аравии, а претендентом номер один на Джордана является "Аль-Иттифак", недавно назначивший главным тренером легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.



У Хендерсона остается еще два года по контракту с "Ливерпулем", однако Джордану уже 33 года, а наставник "красных" Юрген Клопп активно занят обновлением линии полузащиты, не собираясь останавливаться на приглашении Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи.



Решение о том, уедет ли Хендерсон в Саудовскую Аравию, в конце концов зависит от самого Джордана, и капитан "Ливерпуля" всерьез размышляет о смене обстановки.



Daily Mail добавляет, что Хендерсон примет решение насчет своего будущего в ближайшие 48 часов. Джордан понимает, что его карьера близится к концу, а в Саудовской Аравии ему готовы платить в полтора раза больше относительно 200,000 фунтов в неделю, которые он имеет в "Ливерпуле".