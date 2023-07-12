"Челси" договаривается с представителями Шерки

"Челси" находится в прямом контакте с представителями нападающего "Лиона" Райана Шерки.

19-летний Шерки считается одним из ярчайших молодых талантов у себя на родине во Франции, и "Челси" крайне неравнодушен к такого рода игрокам при своих новых владельцах.



По информации Football.London, в данный момент "Челси" пытается договориться с лагерем Шерки об условиях личного контракта. Когда компромисс будет достигнут, "синие" сделают официальное предложение "Лиону".



"Лион" не хочет продавать Шерки, заблокировав интерес ПСЖ к своему юному дарованию в январе, однако из-за своих финансовых проблем французскому клубу будет сложно устоять перед крупным предложением.



И для "Лиона" вариант с переходом Шерки в "Челси" является более предпочтительным, нежели трансфер Райана в стан своих конкурентов из Парижа.



Ожидается, что "Лион" попросит минимум 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за юного француза, который в минувшем сезоне забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 34 матчах Лиги 1.