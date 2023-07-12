"Аль-Хиляль" сделал предложение по Митровичу

Александар Митрович "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил 25.5 млн. фунтов за нападающего "Фулхэма" Александара Митровича.

Митрович забил 14 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, сыграв ключевую роль в том, что "Фулхэм" финишировал на 10-м месте.

Однако теперь над "Фулхэмом" нависла угроза лишиться своего бомбардира, который в свое время был выкуплен "дачниками" у "Ньюкасла" за 25 млн. фунтов.

По информации Sky Sports, сам Митрович хочет покинуть "Фулхэм" и отправиться в Саудовскую Аравию, поэтому высока вероятность, что "дачники" примут предложение "Аль-Хиляля" по 28-летнему сербу.


Метки Аль-Хиляль, Митрович, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 15:00

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  1. imf-tau 12.07.2023 15:41 # imf-tau
    Если хочет выкинуть Влаховича из сборной - пусть в Фулхеме остается. Тот как раз в Кекси обсираться придет, на кго фоне спокойно вырвется вперед.

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