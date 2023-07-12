"Аль-Хиляль" сделал предложение по Митровичу

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил 25.5 млн. фунтов за нападающего "Фулхэма" Александара Митровича.

Митрович забил 14 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, сыграв ключевую роль в том, что "Фулхэм" финишировал на 10-м месте.



Однако теперь над "Фулхэмом" нависла угроза лишиться своего бомбардира, который в свое время был выкуплен "дачниками" у "Ньюкасла" за 25 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, сам Митрович хочет покинуть "Фулхэм" и отправиться в Саудовскую Аравию, поэтому высока вероятность, что "дачники" примут предложение "Аль-Хиляля" по 28-летнему сербу.