"Аль-Хиляль" сделал предложение по Митровичу
"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил 25.5 млн. фунтов за нападающего "Фулхэма" Александара Митровича.
Митрович забил 14 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, сыграв ключевую роль в том, что "Фулхэм" финишировал на 10-м месте.
Однако теперь над "Фулхэмом" нависла угроза лишиться своего бомбардира, который в свое время был выкуплен "дачниками" у "Ньюкасла" за 25 млн. фунтов.
По информации Sky Sports, сам Митрович хочет покинуть "Фулхэм" и отправиться в Саудовскую Аравию, поэтому высока вероятность, что "дачники" примут предложение "Аль-Хиляля" по 28-летнему сербу.
12.07.2023 15:00
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Если хочет выкинуть Влаховича из сборной - пусть в Фулхеме остается. Тот как раз в Кекси обсираться придет, на кго фоне спокойно вырвется вперед.
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