"Бавария" продолжает переговоры о покупке Кейна

"Бавария" продолжает переговоры с "Тоттенхэмом" о покупке нападающего Харри Кейна.

По информации Sky Sports, у "Баварии" и "Тоттенхэма" существуют огромные разногласия в оценке стоимости Кейна, которому в этом месяце исполняется 30 лет и от контракта которого остается один год.



Однако два клуба продолжают диалог, а сам Кейн открыт к различным вариантам и готов вступить в официальные переговоры с "Баварией", если "Тоттенхэм" даст на это разрешение.



Пока что "Тоттенхэм" дал понять, что не хочет продавать своего бомбардира и уж точно не за 70 миллионов фунтов, которые предлагают чемпионы Бундеслиги.



В "Тоттенхэме" опасаются, что Кейн, не сумев перейти в "Баварию" этим летом, может свободным агентом отправиться к одному из конкурентов "шпор" по Премьер-Лиге через год, и это поддерживает надежду на достижение компромисса.



Добавим, сам Кейн сегодня приступает к предсезонной подготовке и первым делом поговорит с главным тренером "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.