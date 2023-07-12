Скамакка мечтает о "Роме"

Джанлука Скамакка Нападающий "Вест Хэма" Джанлука Скамакка заявил, что мечтает перейти в "Рому".

Прошлым летом "Вест Хэм" приобрел Скамакку у "Сассуоло" за 35 миллионов фунтов. С тех пор Джанлука отметился только 11 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, забив три гола.

Этим летом Скамакку связывают с возвращением в Серию А, и 24-летний итальянец признается, что не смог бы отказать "Роме".

"Рома" — мой дом. А Тотти — мой идол из детства. Да и какой бы игрок в мире не мечтал, чтобы его тренировал Моуриньо? Убежден, Моуриньо придал бы мне стимул, чтобы стать еще лучше".

"Скучаю ли я по Италии? Я всегда скучал и всегда буду скучать. Если мне суждено вернуться в Италию, то не потому, что я провалился в Англии. Дело не в этом. Просто это должна быть возможность, которую нельзя упускать".

"Нет, это не стало бы шагом назад в моей карьере. Наша лига остается одной из лучших", — цитирует Скамакку Daily Mail.


Метки Вест Хэм, Рома, Скамакка

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. ben-arfa 12.07.2023 14:27 # ben-arfa
    Очень талантливый нап, уверен что раскроется в Роме

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  2. mansoor 12.07.2023 14:07 # mansoor
    Вечная Слава Великим Войнам Украины!!!

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