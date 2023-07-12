Скамакка мечтает о "Роме"

Нападающий "Вест Хэма" Джанлука Скамакка заявил, что мечтает перейти в "Рому".

Прошлым летом "Вест Хэм" приобрел Скамакку у "Сассуоло" за 35 миллионов фунтов. С тех пор Джанлука отметился только 11 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, забив три гола.



Этим летом Скамакку связывают с возвращением в Серию А, и 24-летний итальянец признается, что не смог бы отказать "Роме".



"Рома" — мой дом. А Тотти — мой идол из детства. Да и какой бы игрок в мире не мечтал, чтобы его тренировал Моуриньо? Убежден, Моуриньо придал бы мне стимул, чтобы стать еще лучше".



"Скучаю ли я по Италии? Я всегда скучал и всегда буду скучать. Если мне суждено вернуться в Италию, то не потому, что я провалился в Англии. Дело не в этом. Просто это должна быть возможность, которую нельзя упускать".



"Нет, это не стало бы шагом назад в моей карьере. Наша лига остается одной из лучших", — цитирует Скамакку Daily Mail.