Жилберто Силва считает Каземиро лучшим опорником в мире

Каземиро Легенда "Арсенала" Жилберто Силва считает Каземиро из "Манчестер Юнайтед" лучшим оборонительным полузащитником в мире сейчас.

Каземиро утвердился ключевым игроком "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" прошлым летом и помог "красным дьяволам" завершить минувший сезон на третьем месте в Премьер-Лиге.

По мнению Силвы, сейчас 31-летнему бразильцу нет равных в Премьер-Лиге и во всем мире.

"Каземиро пришел в "Манчестер Юнайтед" и, думаю, замечательно заиграл. Он по-прежнему резок, он знает, как держать эту позицию, он играет жестко и не дает сопернику легкой жизни".

"Он умен, он всегда оказывается в правильном положении в правильное время, и он заставляет это выглядит таким простым", — сообщил Силва Daily Star.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Силва

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 12:00

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  1. narcot 12.07.2023 13:15 # narcot
    просто 7:0

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  2. bembo 12.07.2023 12:04 # bembo
    Ахахха далбень канешн лютый....
    Даже с учетом того, что канте покинул апл, каземиро и близко не лучший.
    Как минимум в прошлом сезоне райс родри парти кайседо и ьаже возмтдно хейдберг >
    Каземиро уже списанный игрок. То, что он бегает агрессивно в попытке затоптать всех не делает из него топа. Топ это канте, который отбирал изящно, играл изящно, это выглядело легко и не принужденно, легкость в ногах и голове.
    А каземирр просто тупоголтоый танк. Таких было и таких будет... Ничего особенного

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  3. alexomck 12.07.2023 12:02 # alexomck
    #сновабайт

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