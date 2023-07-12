Жилберто Силва считает Каземиро лучшим опорником в мире

Легенда "Арсенала" Жилберто Силва считает Каземиро из "Манчестер Юнайтед" лучшим оборонительным полузащитником в мире сейчас.

Каземиро утвердился ключевым игроком "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" прошлым летом и помог "красным дьяволам" завершить минувший сезон на третьем месте в Премьер-Лиге.



По мнению Силвы, сейчас 31-летнему бразильцу нет равных в Премьер-Лиге и во всем мире.



"Каземиро пришел в "Манчестер Юнайтед" и, думаю, замечательно заиграл. Он по-прежнему резок, он знает, как держать эту позицию, он играет жестко и не дает сопернику легкой жизни".



"Он умен, он всегда оказывается в правильном положении в правильное время, и он заставляет это выглядит таким простым", — сообщил Силва Daily Star.