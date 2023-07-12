Постекоглу назвал свой главный вызов в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его главный вызов на новом месте работы в том, чтобы приучить команду к атакующему футболу.

Почти четыре последних года — при Жозе Моуриньо, Нуну Эшпириту Санту и Антонио Конте — "Тоттенхэм" преимущественно играл в оборонительный футбол со ставкой на контратаки.



Постекоглу же планирует играть в агрессивной и доминирующей манере, и эта смена стиля видится Анге его главным вызовом.



"Да, абсолютно. Это будет главный вызов, и именно на этом я сосредоточен в данный момент. Нужно изменить мышление и то, как игроки видят игру. Возможно, придется изменить их роли. Перестановки будут даже в плане позиций, чтобы играть так, как я хочу".



"Я обожаю это. Поэтому я здесь. Если бы я пришел на все готовое, это не вызывало бы у меня восторг. Это часть испытания, и мы отступим в сторону от того, как клуб играл последние три-четыре года", — сообщил Постекоглу Evening Standard.