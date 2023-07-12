"Юнайтед" расслаблен насчет ситуации с контрактом Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" расслаблен насчет контрактной ситуации своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

Как и год назад, Рэшфордом снова интересуется ПСЖ, а от контракта Маркуса остается только один год. Различие в том, что на сей раз "Юнайтед" уже использовал свою опцию по продлению трудового договора Маркуса на 12 месяцев.



Несмотря на это, "Юнайтед" не боится потерять Рэшфорда и не ожидает, что ПСЖ осмелится выдвинуть предложение о покупке 25-летнего игрока сборной Англии, утверждает talkSPORT.



Рэшфорд счастлив в "Юнайтед" и едва провел свой лучший сезон в карьере, забив 30 голов в 56 матчах с учетом всех соревнованиях. Благодаря главному тренеру Эрику Тен Хагу воспитанник "красных дьяволов" вернулся на пик формы.



Поэтому "Юнайтед" всецело ожидает, что Рэшфорд заключит новый контракт. Переговоры об этом ускорятся, когда Маркус вернется из отпуска и приступит к предсезонной подготовке.