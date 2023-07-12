"Юнайтед" расслаблен насчет ситуации с контрактом Рэшфорда

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" расслаблен насчет контрактной ситуации своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

Как и год назад, Рэшфордом снова интересуется ПСЖ, а от контракта Маркуса остается только один год. Различие в том, что на сей раз "Юнайтед" уже использовал свою опцию по продлению трудового договора Маркуса на 12 месяцев.

Несмотря на это, "Юнайтед" не боится потерять Рэшфорда и не ожидает, что ПСЖ осмелится выдвинуть предложение о покупке 25-летнего игрока сборной Англии, утверждает talkSPORT.

Рэшфорд счастлив в "Юнайтед" и едва провел свой лучший сезон в карьере, забив 30 голов в 56 матчах с учетом всех соревнованиях. Благодаря главному тренеру Эрику Тен Хагу воспитанник "красных дьяволов" вернулся на пик формы.

Поэтому "Юнайтед" всецело ожидает, что Рэшфорд заключит новый контракт. Переговоры об этом ускорятся, когда Маркус вернется из отпуска и приступит к предсезонной подготовке.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 10:00

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  1. kagawa 12.07.2023 11:55 # kagawa
    Фига цепи, как у рэпера

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  2. danilych89 12.07.2023 11:08 # danilych89
    Логично. Зачем ему переходить из набирающего силу клуба АПЛ в лихорадящий в последнее время клуб задрипанной Лиги1? ЗЫ: Жопа девки на фото - это уже что-то за гранью.. Неужели кому-то такое нравится?

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  3. quavo 12.07.2023 10:52 # quavo
    Норм с малисией прут телок с формами

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  4. takernotagiver 12.07.2023 10:26 # takernotagiver
    Админ жжёт

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