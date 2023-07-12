Лофтус-Чик объяснил свой уход из "Челси"

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик объяснил, почему решил уйти из "Челси".

В конце июня "Милан" завершил приобретение Лофтус-Чика у "Челси" за 17 миллионов фунтов. Таким образом, Рубен разорвал отношения с клубом, в системе которого он провел 19 лет.



Лофтус-Чик чувствовал, что играет в "Челси" недостаточно и не на своей позиции, а к переходу в "Милан" Рубена склонил защитник Фикайо Томори, другой воспитанник "синих".



"Когда появилась возможность перейти в "Милан", я стал задавать много вопросов о жизни в Милане в целом, о тренировках и о том, где он (Томори) он живет. Я хотел получить представление, каково это жить в Милане и играть за "Милан". Он определенно заинтересовал меня".



"Я искал кое-что новое. Я давно находился в "Челси", и казалось, что это хороший момент для смены обстановки. Это не так, что я обязательно собирался за рубеж, но я изучал варианты. "Милан" — огромный клуб. Я не мог отказаться от возможности играть за такой огромный клуб и выучить новый язык. Это имело смысл для меня".



"На старте прошлого сезона я еще не знал, что буду делать. Но ближе к концу я начал чувствовать, что готов к кое-чему новому. Я давно находился в клубе".



"Я любил клуб и его фанатов, но я не чувствовал себя довольным из-за количества игрового времени и позиций, на которых я играл. Я чувствовал, что могу быть полезнее. Я не получал возможностей для этого".



"Я чувствовал, что готов и в хорошей физической форме. Я показывал очень неплохой футбол. Я чувствовал, что это хороший момент для смены обстановки", — цитирует Лофтус-Чика Evening Standard.