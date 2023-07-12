Дин Хендерсон пропустит предсезонное турне МЮ

Голкипер Дин Хендерсон не поедет с "Манчестер Юнайтед" в предсезонное турне по США.

Хендерсона не оказалось среди 26 игроков, которых главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг взял с собой в Осло на первый матч в рамках предсезонной подготовки против "Лидса" в среду.



Как сообщает Sky Sports, Хендерсон также пропустит предсезонное турне "Юнайтед" по Соединенным Штатам, во время которого "красные дьяволы" сыграют против "Арсенала", "Рексема", "Реала" и дортмундской "Боруссии".



Отсутствие Хендерсона говорит о том, что Дин с высокой вероятностью будет продан этим летом. 26-летний англичанин является одним из самых ликвидных активов "Юнайтед", чей трансферный бюджет нуждается в пополнении.



Главным претендентом на Хендерсона остается "Ноттингем Форест", где Дин провел сезон 2022/23 на правах аренды.



Ожидается, что "Юнайтед" даст зеленый свет Хендерсону на уход из клуба после того, как завершит приобретение голкипера "Интера" Андре Онана.