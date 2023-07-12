Дин Хендерсон пропустит предсезонное турне МЮ

Дин Хендерсон Голкипер Дин Хендерсон не поедет с "Манчестер Юнайтед" в предсезонное турне по США.

Хендерсона не оказалось среди 26 игроков, которых главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг взял с собой в Осло на первый матч в рамках предсезонной подготовки против "Лидса" в среду.

Как сообщает Sky Sports, Хендерсон также пропустит предсезонное турне "Юнайтед" по Соединенным Штатам, во время которого "красные дьяволы" сыграют против "Арсенала", "Рексема", "Реала" и дортмундской "Боруссии".

Отсутствие Хендерсона говорит о том, что Дин с высокой вероятностью будет продан этим летом. 26-летний англичанин является одним из самых ликвидных активов "Юнайтед", чей трансферный бюджет нуждается в пополнении.

Главным претендентом на Хендерсона остается "Ноттингем Форест", где Дин провел сезон 2022/23 на правах аренды.

Ожидается, что "Юнайтед" даст зеленый свет Хендерсону на уход из клуба после того, как завершит приобретение голкипера "Интера" Андре Онана.


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 08:00

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