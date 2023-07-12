"Бавария" готова продать семерых ради приглашения Кейна

Харри Кейн "Бавария" выставила на продажу семь игроков, чтобы собрать средства на третье предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

К настоящему моменту "Тоттенхэм" отклонил оба предложения "Баварии" по Кейну, включая второе в размере 80 миллионов евро (68 млн. фунтов).

Несмотря на это, "Бавария", чей главный тренер Томас Тухель лично ездил в Лондон на переговоры с Кейном, отступать не собирается.

Чтобы улучшить свое предложение по Кейну, "Бавария" собирается продать спмь игроков, и этот список возглавляет купленный год назад у "Ливерпуля" нападающий Садио Мане.

"Бавария" готова отпустить Мане всего за 17 млн. фунтов. А полузащитники Райан Гравенберх и Марсель Забитцер доступны для трансфера за 34-40 и 13 млн. фунтов, соответственно.

Дополняют список "Баварии" на продажу голкиперы Александер Нюбель с Янном Зоммером и защитнии Бенжамен Павар с Буной Сарром. Эти четверо были оценены в 4-7, 8, 29-34 и 2.5 млн. фунтов, соответственно.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2023 07:00

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  1. sisyazavr 12.07.2023 07:58 # sisyazavr
    Мане в Челси можно. Мудрик плохо играет

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  2. tursa 12.07.2023 07:34 # tursa
    павара в лфк пожалуйста заверните уже

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  3. armyanoyeb77 12.07.2023 07:23 # armyanoyeb77
    У Баварии всегда был нап мирового класса,с чупо мотингм далеко не уедешь.От этой сделки все будут
    Выигрыше.плохо то,что апл потеряет одного из лучших игроков

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  4. alexomck 12.07.2023 07:17 # alexomck
    семерых одним ударом

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