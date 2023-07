Светская хроника за среду

Виктор Осимхен был оценен в 170 миллионов фунтов. Харри Кейн рвется в "Баварию". "Арсенал" готовит предложение по Райану Шерки. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис исключил переход Виктора Осимхена в "Манчестер Юнайтед", установив за своего нападающего цену в 170 миллионов фунтов и заявив, что только ПСЖ может позволить себе нигерийца. (Daily Mail)



Вингер "Юнайтед" Энтони Эланга интересен "Эвертону". (Foot Mercato)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет перейти в "Баварию" этим летом. (ESPN)



"Галатасарай" предложил 8 млн. фунтов за защитника Давинсона Санчеса, но у того есть еще один-два варианта. (Fabrizio Romano)



"Челси" готовит стартовое предложение о покупке 19-летнего нападающего "Лиона" Райана Шерки. (ESPN)



"Милан" заплатит "Челси" 20 млн. фунтов за вингера Кристиана Пулишича. (BBC)



"Аль-Ахли" активизирует переговоры с вингером "Манчестер Сити" Риядом Махрезом. (Ben Jacobs)



"Арсенал" надеется завершить приобретение капитана "Вест Хэма" Деклана Райса до вылета в предсезонное турне по США. (Sky Sports)



Нападающий "Вест Хэма" Джанлука Скамакка хочет перейти в "Рому". (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" стал на шаг ближе к покупке вингера "Лестера" Харви Барнса. Сделка стоимостью 35 млн. фунтов может быть согласована уже на этой неделе. (The Times)



"Борнмут" опережает "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" в борьбе за 19-летнего полузащитника "Бристоль Сити" Алекса Скотта. (Teamtalk)



"Бернли" нацелился на полузащитника "Ковентри" Густаво Хамера. (The Telegraph)



"Ноттингем Форест" обсуждает покупку голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона. (The Telegraph)



Другое



Нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд улетел тренироваться в Дубай. (The Sun)



Старейший профессиональный футболист 56-летний Кадзуеси Миура, выступающий за "Оливейренсе" из второго португальского дивизиона, продлил на год свой контракт. (BBC)



В сезоне 2022/23 количество инцидентов дискриминационного характера в английском футболе выросло на 65 процентов. (BBC)



Полузащитник "Сити" Джек Грилиш отдыхает на Ибице в компании стюардессы British Airways. (Daily Mail)



ЛГБТ-фанаты дотмундской "Боруссии" пожаловались, что клуб их подвел приобретением полузащитником Феликса Нмечи, который ранее в этом году опубликовал сообщение с критикой родителя ребенка-трансгендера. (Daily Mail)