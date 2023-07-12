"Юнайтед" следит за Амрабатом

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата.

По информации talkSPORT, Амрабат может стать следующей целью "Юнайтед" после того, как "красные дьяволы" обзаведутся голкипером и нападающим.



Что касается голкипера, что "Юнайтед" уже практически договорился о покупке Андре Онана из "Интера", а на роль нападающего "дьяволы" хотят пригласить Расмуса Хейлунда из "Аталанты".



Покупки Онана и Хейлунда полностью бы исчерпали трансферный бюджет "Юнайтед" на это лето, и чтобы позволить себе еще и Амрабата, "дьяволам" сперва придется кого-нибудь продать.



В данный момент "Юнайтед" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Амрабата, от контракта которого с "Фиорентиной" остается один год.



Еще одним претендентом на 26-летнего игрока сборной Марокко может стать "Бавария", которую "Юнайтед" едва опередил в борьбе за полузащитника Мейсона Маунта.