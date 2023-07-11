Сессеньон перенес операцию на задней поверхности бедра

Райан Сессеньон Вингбек "Тоттенхэма" Райан Сессеньон перенес операцию на задней поверхности бедра, что практически исключает его трансфер этим летом.

Задняя поверхность бедра беспокоила Сессеньона еще в концовке прошлой кампании. В начале предсезонного периода проблема обострилась, и медицинский штаб "Тоттенхэма" принял решение отправить Райана под нож хирурга.

И хотя "Тоттенхэм" не называет сроки восстановления, Daily Mail ожидает, что 23-летний англичанин вернется на футбольное поле уже после закрытия трансферного окна.

До того, как Сессеньон перенес операцию, им интересовалось сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Ноттингем Форест", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", а также "Бенфика" и "Марсель".

По всей видимости, теперь Сессеньон останется в "Тоттенхэме" и после выздоровления будет сражаться за место в планах главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2023 23:00

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