Вингбек "Тоттенхэма" Райан Сессеньон перенес операцию на задней поверхности бедра, что практически исключает его трансфер этим летом.

Задняя поверхность бедра беспокоила Сессеньона еще в концовке прошлой кампании. В начале предсезонного периода проблема обострилась, и медицинский штаб "Тоттенхэма" принял решение отправить Райана под нож хирурга.



И хотя "Тоттенхэм" не называет сроки восстановления, Daily Mail ожидает, что 23-летний англичанин вернется на футбольное поле уже после закрытия трансферного окна.



До того, как Сессеньон перенес операцию, им интересовалось сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Ноттингем Форест", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", а также "Бенфика" и "Марсель".



По всей видимости, теперь Сессеньон останется в "Тоттенхэме" и после выздоровления будет сражаться за место в планах главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.