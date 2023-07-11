Кайседо: "Не смогу отказать "Челси"

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо заявил, что не сможет отказаться от перехода в "Челси".

"Челси" рассматривает Кайседо в качестве своей цели номер один среди полузащитников, однако "Брайтон" требует за свою звезду 100 миллионов фунтов.



Сам Мойсес уже давно определился со своим отношением к "Челси". 21-летнего эквадорца привлекает возможность выступать за "Стэмфорд Бридж" и жить в Лондоне.



"Это большая команда, и это правда. Команда с очень большой историей, которой я не смогу отказать, потому что это команда с очень большой историей, красивая команда".



"Также это красивый город. Там все красивое", — цитирует Кайседо Evening Standard.