Кайседо: "Не смогу отказать "Челси"

Мойсес Кайседо Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо заявил, что не сможет отказаться от перехода в "Челси".

"Челси" рассматривает Кайседо в качестве своей цели номер один среди полузащитников, однако "Брайтон" требует за свою звезду 100 миллионов фунтов.

Сам Мойсес уже давно определился со своим отношением к "Челси". 21-летнего эквадорца привлекает возможность выступать за "Стэмфорд Бридж" и жить в Лондоне.

"Это большая команда, и это правда. Команда с очень большой историей, которой я не смогу отказать, потому что это команда с очень большой историей, красивая команда".

"Также это красивый город. Там все красивое", — цитирует Кайседо Evening Standard.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.07.2023 22:10 # sausage
    Из какой эквадорской деревни приехал этот нигга, если для него история Челси ну ОЧЕНЬ большая?
    "Красивая команда". "Также это красивый город. Там все красивое". ))) Напомнило Брат 2, когда Данила в полицейском участке в Америке рассказывает, как оказался в засранном районе: "...увидел красивые дома, вышел посмотреть".

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