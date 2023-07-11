"Челси" подтвердил переход Фофана в "Унион"

"Челси" подтвердил переход своего нападающего Давида Датро Фофана в немецкий "Унион" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2023/24.

Фофана присоединился к "Челси" только в январе, перебравшись из "Мольде" за 10.6 млн. фунтов. С тех пор Давид Датро сыграл лишь четыре матча за "синих", включая единственный выход в стартовом составе в Премьер-Лиге.



Теперь 20-летний ивуариец будет набираться опыта в "Унионе", который в следующем сезоне выступит в Лиге Чемпионов.



Отметим, что речь идет о простой аренде — без выкупа. "Челси" по-прежнему возлагает большие надежды на Фофана, у которого есть контракт до 2029 года с опцией продления на 12 месяцев.