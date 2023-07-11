Англия сыграет матч против Украины в Польше
Свой матч против Украины в рамках отбора к Евро-2024 сборная Англии сыграет в польском городе Вроцлаве.
Из-за военных действий на своей территории украинская сборная вынуждена играть матчи за рубежом — преимущественно в Польше, но один из поединков приняла Словакия.
Запланированный на 9 сентября матч между Украиной и Англией было решено провести на 45-тысячном "Тарчиньски Арена" во Вроцлаве, сообщает BBC.
Добавим, в данный момент англичане лидируют в отборочной Группе C со 100-процентным результатом после четырех матчей. Через три дня после выезда во Вроцлав подопечных Гарета Саутгейта также ожидает гостевая игра с Италией.
11.07.2023 20:00
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