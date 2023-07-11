Филлипсу было "тяжело слышать" упрек Гвардиолы насчет лишнего веса

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс признался, что ему было "тяжело слышать" упрек со стороны главного тренера Хосепа Гвардиолы насчет лишнего веса.

Филлипс сыграл считанное количество матчей за "Сити" после своего перехода из "Лидс" прошлым летом, а в декабре Гвардиола заявил, что у Калвина есть проблемы не только с травмами, но и с лишним весом.



В преддверии выхода документального фильма про себя 27-летний игрок сборной Англии вспомнил о том инциденте, который он считает "недопониманием".



"Если честно, это было немного тяжело слышать — просто из-за того, как это раздули и как много людей начали говорить об этом. Я знаю, что тренер сделал это высказывание, и я уважаю его".



"Лично мне казалось, что у меня нет лишнего веса, но тренер видел это по-другому. Я смирился, старался изо всех сил набрать форму, и на следующий матч после этого — против "Лидса" — я попал в число запасных. С тех пор я был доступен на каждый матч".



"Это просто одна из тех вещей, когда возникает недопонимание между некоторыми членами персонала. В документальном фильме вы увидите подробности этого и то, как я разбирался с этим", — сообщил Филлипс BBC Radio 5 Live.