Фернандес зовет Дибалу в "Челси"
Полузащитник "Челси" Энцо Эрнандес выразил надежду, что нападающий "Ромы" Пауло Дибала перейдет в лондонский клуб.
В последние дни ходят упорные слухи, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заинтересован в приобретении своего соотечественника Дибалы, который может быть доступен для трансфера всего за 10 миллионов фунтов.
Эрнандес, партнер Дибалы по сборной Аргентины, тоже надеется, что этот трансфер случится. Энцо уже обсудил с Пауло возможный переход в "Челси".
"Да, я видел кое-что насчет этого. Посмотрим. Надеюсь, он перейдет".
"Я разговаривал с ним и сказал ему, что я жду его на барбекю или вроде того. Мне нужен партнер для этого", — сообщил Фернандес Ole.
11.07.2023 18:00
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Надеюсь не перейдет.
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