Фернандес зовет Дибалу в "Челси"

Полузащитник "Челси" Энцо Эрнандес выразил надежду, что нападающий "Ромы" Пауло Дибала перейдет в лондонский клуб.

В последние дни ходят упорные слухи, что главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заинтересован в приобретении своего соотечественника Дибалы, который может быть доступен для трансфера всего за 10 миллионов фунтов.



Эрнандес, партнер Дибалы по сборной Аргентины, тоже надеется, что этот трансфер случится. Энцо уже обсудил с Пауло возможный переход в "Челси".



"Да, я видел кое-что насчет этого. Посмотрим. Надеюсь, он перейдет".



"Я разговаривал с ним и сказал ему, что я жду его на барбекю или вроде того. Мне нужен партнер для этого", — сообщил Фернандес Ole.