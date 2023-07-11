"Вест Хэм" и "Фулхэм" хотят Харвуд-Беллиса

"Вест Хэм" и "Фулхэм" заинтересованы в приобретении центрального защитника "Манчестер Сити" Тэйлора Харвуд-Беллиса.

Минувший сезон Харвуд-Беллис провел в "Бернли" на правах аренды, завоевав с командой Венсана Компани титул Чемпионшипа.



Этим летом Харвуд-Беллис только поднял свою трансферную стоимость, в качестве капитана приведя молодежную сборную Англии к победе на Чемпионате Европы U-21 без единого пропущенного гола.



Сейчас у Харвуд-Беллиса остается только один год по контракту с "Сити". Тейлор не рассматривается "горожанами" игроком первой команды и потому доступен для трансфера примерно за 15 миллионов фунтов.



Конкуренцию упомянутым "Вест Хэму" и "Фулхэму" в борьбе за 21-летнего англичанина готов составить "Бернли", сообщает Evening Standard.