"Вест Хэм" и "Фулхэм" хотят Харвуд-Беллиса
"Вест Хэм" и "Фулхэм" заинтересованы в приобретении центрального защитника "Манчестер Сити" Тэйлора Харвуд-Беллиса.
Минувший сезон Харвуд-Беллис провел в "Бернли" на правах аренды, завоевав с командой Венсана Компани титул Чемпионшипа.
Этим летом Харвуд-Беллис только поднял свою трансферную стоимость, в качестве капитана приведя молодежную сборную Англии к победе на Чемпионате Европы U-21 без единого пропущенного гола.
Сейчас у Харвуд-Беллиса остается только один год по контракту с "Сити". Тейлор не рассматривается "горожанами" игроком первой команды и потому доступен для трансфера примерно за 15 миллионов фунтов.
Конкуренцию упомянутым "Вест Хэму" и "Фулхэму" в борьбе за 21-летнего англичанина готов составить "Бернли", сообщает Evening Standard.
11.07.2023 17:00
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