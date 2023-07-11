"Тоттенхэм" готов поднять зарплату Кейна до 400,000 фунтов в неделю

"Тоттенхэм" готов повысить зарплату нападающего Харри Кейна до рекордных для своего клуба 400,000 фунтов в неделю.

Сейчас от контракта Кейна остается менее 12 месяцев. Даже если президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви удастся заблокировать уход Харри этим летом, через год капитан сборной Англии может стать свободным агентом и покинуть клуб безо всякой компенсации.



Однако расставание с Кейном ни этим летом, ни следующим не входит в планы Леви, который готов пойти на экстраординарный шаг для продления сотрудничества со своим лучшим игроком.



Как утверждает talkSPORT, "Тоттенхэм" собирается предложить Кейну новый контракт с увеличенной до 400,000 фунтов в неделю. В Северном Лондоне надеются, что это поможет 29-летнему нападающему отбросить мысли о переходе в "Баварию" или куда-либо еще.



Однако для самого Кейна деньги — не главное. Амбиции и способность "Тоттенхэма" претендовать на трофеи гораздо важнее для Харри.