"Тоттенхэм" готов поднять зарплату Кейна до 400,000 фунтов в неделю
"Тоттенхэм" готов повысить зарплату нападающего Харри Кейна до рекордных для своего клуба 400,000 фунтов в неделю.
Сейчас от контракта Кейна остается менее 12 месяцев. Даже если президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви удастся заблокировать уход Харри этим летом, через год капитан сборной Англии может стать свободным агентом и покинуть клуб безо всякой компенсации.
Однако расставание с Кейном ни этим летом, ни следующим не входит в планы Леви, который готов пойти на экстраординарный шаг для продления сотрудничества со своим лучшим игроком.
Как утверждает talkSPORT, "Тоттенхэм" собирается предложить Кейну новый контракт с увеличенной до 400,000 фунтов в неделю. В Северном Лондоне надеются, что это поможет 29-летнему нападающему отбросить мысли о переходе в "Баварию" или куда-либо еще.
Однако для самого Кейна деньги — не главное. Амбиции и способность "Тоттенхэма" претендовать на трофеи гораздо важнее для Харри.
11.07.2023 16:00
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400 000 фунтов в неделю, а сейчас у него сколько ЗП в неделю, кто знает?
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