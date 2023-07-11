"Тоттенхэм" подписал Соломона

Манор Соломон "Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб бывшего вингера "Фулхэма" Манора Соломона.

Прошлый сезон Соломон провел в "Фулхэме" на правах аренды из "Шахтера", забив пять голов в 24 матчах с учетом всех соревнований.

Этим летом Манор воспользовался специальным постановлением ФИФА, расторгнув свое соглашение с "Шахтером" и став свободным агентом.

Таким образом, Соломон достался "Тоттенхэму" бесплатно, заключив с лондонским клубом контракт до 2028 года.

23-летний игрок сборной Израиля становится третьим новичком команды Анге Постекоглу в это трансферное окно после Джеймса Мэддисона и Гульельмо Викарио. Также "шпоры" выкупили Деяна Кулусевски после 18 месяцев аренды.


Метки Соломон, Тоттенхэм, трансферы, Фулхэм, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2023 15:00

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  1. prideoflondon 11.07.2023 15:51 # prideoflondon
    Хозлов даже в футболе наебывают.
    Пиздят не только земли (я против этого)
    Но и футболистов

    Ну а что вы хотели, еврей футболит в еврейском клубе

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  2. suddenly 11.07.2023 15:17 # suddenly
    Тупо у Шахтёра украли игрока.

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