"Тоттенхэм" подписал Соломона

"Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб бывшего вингера "Фулхэма" Манора Соломона.

Прошлый сезон Соломон провел в "Фулхэме" на правах аренды из "Шахтера", забив пять голов в 24 матчах с учетом всех соревнований.



Этим летом Манор воспользовался специальным постановлением ФИФА, расторгнув свое соглашение с "Шахтером" и став свободным агентом.



Таким образом, Соломон достался "Тоттенхэму" бесплатно, заключив с лондонским клубом контракт до 2028 года.



23-летний игрок сборной Израиля становится третьим новичком команды Анге Постекоглу в это трансферное окно после Джеймса Мэддисона и Гульельмо Викарио. Также "шпоры" выкупили Деяна Кулусевски после 18 месяцев аренды.