"Тоттенхэм" подписал Соломона
"Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб бывшего вингера "Фулхэма" Манора Соломона.
Прошлый сезон Соломон провел в "Фулхэме" на правах аренды из "Шахтера", забив пять голов в 24 матчах с учетом всех соревнований.
Этим летом Манор воспользовался специальным постановлением ФИФА, расторгнув свое соглашение с "Шахтером" и став свободным агентом.
Таким образом, Соломон достался "Тоттенхэму" бесплатно, заключив с лондонским клубом контракт до 2028 года.
23-летний игрок сборной Израиля становится третьим новичком команды Анге Постекоглу в это трансферное окно после Джеймса Мэддисона и Гульельмо Викарио. Также "шпоры" выкупили Деяна Кулусевски после 18 месяцев аренды.
11.07.2023 15:00
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Хозлов даже в футболе наебывают.
Пиздят не только земли (я против этого)
Но и футболистов
Ну а что вы хотели, еврей футболит в еврейском клубе
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Тупо у Шахтёра украли игрока.
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