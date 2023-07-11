"Интер" оптимистичен насчет покупки Лукаку
"Интер" надеется оформить постоянный трансфер нападающего "Челси" Ромелу Лукаку этим летом.
Ранее этим летом "Челси" уведомил "Интер" о невозможности продлить аренду Лукаку на следующий сезон — "синие" лишь готовы продать Ромелу.
По информации BBC, сейчас "Интер" продолжает переговоры о покупке Лукаку, за которого "Челси" хочет выручить 40 миллионов фунтов, и на "Сан-Сиро" оптимистичны насчет заключения сделки.
Помочь возвращению Лукаку в "Интер" может голкипер Андре Онана, которого итальянский клуб собирается продать в "Манчестер Юнайтед" — эта сделка может быть заключена уже на этой неделе.
Добавим, Лукаку уже завтра должен приступить к предсезонной подготовке с "Челси", однако The Telegraph утверждает, что 30-летний бельгиец не собирается этого делать и будет ждать, когда "Интер" согласует его трансфер.
11.07.2023 14:00
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