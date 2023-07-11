Пойет думает, что Кейн останется в "Тоттенхэме"

Бывший игрок "Тоттенхэма" Гус Пойет думает, что нападающий Харри Кейн не уйдет от "шпор" этим летом.

Только накануне стало известно, что "Бавария" сделала свое второе предложение о покупке Кейна в размере 68 миллионов фунтов.



Ожидается, что это предложение будет отклонено боссами "Тоттенхэма", и Пойет это поддерживает. По мнению Гуса, Кейну не стоит уезжать в Мюнхен.



"Учитывая предыдущий опыт, я бы сказал, что Харри Кейн все еще будет представлять "Тоттенхэм" в новом сезоне".



"Два года назад я думал, что он отправится в "Манчестер Сити". Я был уверен даже не на 99 процентов, а на 100 процентов, но он остался. Сейчас, оказавшись на месте Харри Кейна, я бы остался в Премьер-Лиге, нежели отправился в "Баварию".



"Это будет решение огромной важности для "Тоттенхэма", для Харри и для каждого, кто имеет к этому отношение. Конечно, тренер Анге Постекоглу хотел бы его сохранить. Ходит много слухов, и столь многое случилось за последние два-три года, поэтому я не могу быть уверен, что случится. Думаю, Харри Кейн — единственный, кто точно знает", — сообщил Пойет 888sport.