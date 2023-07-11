Рис Джеймс хочет стать капитаном "Челси"

Отец защитника Риса Джеймса заявил, что его сын хочет стать капитаном "Челси".

В предстоящем сезоне у "Челси" совершенно точно будет новый капитан, потому что Сесар Аспиликуэта ушел в "Атлетико" после 11 лет в клубе.



Соответствующее решение еще предстоит принять главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино, однако Найджел Джеймс утверждает, что Рис с радостью бы принял повязку.



"Рис — игрок топ-уровня, поэтому я уверен, что большинство клубов хочет заполучить его, но прямо сейчас я не ожидаю, что что-либо изменится".



"Он игрок "Челси", и так будет до тех пор, пока "Челси" не захочет продать его. Это обычное дело. Если клуб больше не хочет работать с тобой и по какой-то причине хочет избавиться от тебя, значит ты уходишь. Но если они хотят обладать тобой..."



"Он здесь с шести лет, и его амбиции в том, чтобы носить повязку и быть капитаном команды. То, какой сезон мы только что провели, разбило ему сердце".



"Уходить с поля после проигранных матчей — это очень его ранит. Уверен, это ранит многих игроков. Я не могу говорить за других игроков, но все, с кем я разговаривал, знают, как больно было моему сыну", — цитирует Джеймса-старшего Daily Mail.