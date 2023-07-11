Хаким Зийеш отказал "Аль-Насру"

Вингер "Челси" Хаким Зийеш официально отказался от перехода в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Ранее этим летом "Челси" принял предложение "Аль-Насра" о покупке Зийеша в размере 8 миллионов фунтов.



Однако во время медобследования у Зийеша были обнаружены проблемы с коленом и бедром, после чего "Аль-Наср" понизил на 40 процентов гарантированную зарплату относительно изначально предложенных 15 миллионов евро (13 млн. фунтов) в год.



"Аль-Наср" также включил в предложенный Зийешу контракт условия, согласно которым Хаким сможет повысить свой заработок до указанных 13 млн. фунтов в год, если будет избегать травм.



И сейчас, утверждает CBS Sports, 30-летний марокканец ответил на скорректированное предложение "Аль-Наср", официально отказавшись от трансфера.



Однако Зийеш все еще может переехать в Саудовскую Аравию — о том, чтобы выдвинуть предложение, аналогичное оригинальному "Аль-Насра", задумывается "Аль-Ахли".