"Эвертон" обратился насчет Хитона

Том Хитон "Эвертон" сделал запрос насчет голкипера "Манчестер Юнайтед" Тома Хитона.

Только на прошлой неделе стало известно, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не отпустил Хитона в "Лутон", который был готов сделать 37-летнего англичанина своим первым номером.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь насчет Хитона обратился "Бернли", чей наставник Шон Дайч знает Тома по совместной работе в "Бернли".

"Эвертон" рассматривает Хитона на роль дублера для Джордана Пикфорда. Эта роль стала вакантной после того, как контракт Асмира Беговича истек в конце минувшего сезона.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге приобретения Андре Онана из "Интера", однако Тен Хагу может потребоваться еще один голкипер, потому что Хитон является только третьим вратарем "красных дьяволов".


Метки Манчестер Юнайтед, Хитон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 178



Поиск: