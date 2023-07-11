"Эвертон" обратился насчет Хитона
"Эвертон" сделал запрос насчет голкипера "Манчестер Юнайтед" Тома Хитона.
Только на прошлой неделе стало известно, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не отпустил Хитона в "Лутон", который был готов сделать 37-летнего англичанина своим первым номером.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь насчет Хитона обратился "Бернли", чей наставник Шон Дайч знает Тома по совместной работе в "Бернли".
"Эвертон" рассматривает Хитона на роль дублера для Джордана Пикфорда. Эта роль стала вакантной после того, как контракт Асмира Беговича истек в конце минувшего сезона.
В данный момент "Юнайтед" находится на пороге приобретения Андре Онана из "Интера", однако Тен Хагу может потребоваться еще один голкипер, потому что Хитон является только третьим вратарем "красных дьяволов".
11.07.2023 10:00
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