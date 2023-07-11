Микел: "Обо*рался, когда увидел Фергюсона"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал о своем испуге, где столкнулся лицом к лицу с экс-главным тренером "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.

В 2005 году, играя в Норвегии за "Люн", Микел заключил четырехлетний контракт с "Юнайтед". Нигериец даже провел пресс-конференцию в футболке "красных дьяволов", к которым он должен был присоединиться в январе 2006.



Однако затем "Челси" заявил, что договорился с Микелом раньше, и в результате вмешательства ФИФА контракт полузащитника с "Юнайтед" был аннулирован.



"Челси", "Юнайтед" и "Люн" окончательно уладили свои разногласия в июне 2006, что позволило Микелу отправиться в лондонский клуб по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов.



Микел чувствовал, что "Юнайтед" теперь держит на него зуб, поэтому первая после своего скандального трансфера встреча с Фергюсоном заставила нигерийца понервничать.



"Я увидел его на матче "Манчестер Юнайтед" против "Челси". Я выходил из раздевалки и за дверью столкнулся с ним. Я просто обосрался".



"Я не могу вспомнить, что произошло. Кажется, я споткнулся на ступеньках, а он посмотрел на меня и просто ушел. Он начал жевать свою жвачку и просто ушел. Он не произнес ни слова", — цитирует Микела Daily Mail.