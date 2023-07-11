Микел: "Обо*рался, когда увидел Фергюсона"
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал о своем испуге, где столкнулся лицом к лицу с экс-главным тренером "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.
В 2005 году, играя в Норвегии за "Люн", Микел заключил четырехлетний контракт с "Юнайтед". Нигериец даже провел пресс-конференцию в футболке "красных дьяволов", к которым он должен был присоединиться в январе 2006.
Однако затем "Челси" заявил, что договорился с Микелом раньше, и в результате вмешательства ФИФА контракт полузащитника с "Юнайтед" был аннулирован.
"Челси", "Юнайтед" и "Люн" окончательно уладили свои разногласия в июне 2006, что позволило Микелу отправиться в лондонский клуб по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов.
Микел чувствовал, что "Юнайтед" теперь держит на него зуб, поэтому первая после своего скандального трансфера встреча с Фергюсоном заставила нигерийца понервничать.
"Я увидел его на матче "Манчестер Юнайтед" против "Челси". Я выходил из раздевалки и за дверью столкнулся с ним. Я просто обосрался".
"Я не могу вспомнить, что произошло. Кажется, я споткнулся на ступеньках, а он посмотрел на меня и просто ушел. Он начал жевать свою жвачку и просто ушел. Он не произнес ни слова", — цитирует Микела Daily Mail.
11.07.2023 09:00
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Обосрался и тут же покушал, поэтому определили в какульси
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прям как я
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