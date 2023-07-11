"Вулверхэмптон" готов пригласить Мело

Полузащитник "Ювентуса" Артур Мело может получить второй шанс в английском футболе после провального сезона в "Ливерпуле".

Напомним, сезон аренды в "Ливерпуле" оказался ограничен для Мело 13 минутами, сыгранными против "Наполи" в Лиге Чемпионов в сентябре. Остальное время Артур отсутствовал с травмой.



Несмотря на это, Мело вызывает интерес со стороны "Вулверхэмптона", который уже сделал свой запрос насчет 26-летнего бразильца, сообщает Daily Mail.



Приглашение Мело помогло бы "Вулверхэмптону" справиться с потерей своего капитана Рубена Невеша, который отправился на заработки в "Аль-Хиляль".



На руках у Мело, чей контракт с "Ювентусом" действителен еще два года, также есть роскошное предложение из Саудовской Аравии, но Артур пока не определился со своим будущим.



"Ювентус" открыт к расставанию с Мело и готов отпустить Артура в аренду с обязательством по выкупу.