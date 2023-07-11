"Вулверхэмптон" готов пригласить Мело

Артур Мело Полузащитник "Ювентуса" Артур Мело может получить второй шанс в английском футболе после провального сезона в "Ливерпуле".

Напомним, сезон аренды в "Ливерпуле" оказался ограничен для Мело 13 минутами, сыгранными против "Наполи" в Лиге Чемпионов в сентябре. Остальное время Артур отсутствовал с травмой.

Несмотря на это, Мело вызывает интерес со стороны "Вулверхэмптона", который уже сделал свой запрос насчет 26-летнего бразильца, сообщает Daily Mail.

Приглашение Мело помогло бы "Вулверхэмптону" справиться с потерей своего капитана Рубена Невеша, который отправился на заработки в "Аль-Хиляль".

На руках у Мело, чей контракт с "Ювентусом" действителен еще два года, также есть роскошное предложение из Саудовской Аравии, но Артур пока не определился со своим будущим.

"Ювентус" открыт к расставанию с Мело и готов отпустить Артура в аренду с обязательством по выкупу.


Метки Вулверхэмптон, Мело, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 11.07.2023 08:36 # blueswin
    он был в Англии в прошлом году? даже не слышал

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  2. sufferwell 11.07.2023 08:15 # sufferwell
    Горло бы перерезать тому, кто его в ЛФК брал

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