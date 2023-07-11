"Аль-Хиляль" сделал предложение "Сити" по Силве

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии уведомил "Манчестер Сити" о своей готовности заплатить 70 миллионов евро (60 млн. фунтов) за полузащитника Бернарду Силву.

Ранее этим летом "Аль-Хиляль" укрепил свой состав защитником Калиду Кулибали из "Челси" и полузащитником Рубеном Невешем из "Вулверхэмптона".



Как утверждает CBS Sports, очередной целью "Аль-Хиляля" из числа звезд Премьер-Лиги стал Силва, которого также хотят видеть у себя ПСЖ и "Барселона". Саудовский клуб уже находится в контакте с "Сити" насчет трансфера Бернарду.



"Аль-Хиляль" манит 28-летнего игрока сборной Португалии роскошным контрактом с зарплатой в 50 млн. евро (43 млн. фунтов) в год.



В данный момент Силва еще не принял решение насчет своего будущего. Помимо трех перечисленных клубов, Бернарду также рассматривает вариант с продлением своего рассчитанного до 2025 года контракта с "Сити".