Светская хроника за вторник
ПСЖ сохраняет интерес к Маркусу Рэшфорду. "Ливерпуль" готов купить Кефрена Тюрама. "Тоттенхэм" оценивает Харри Кейна в 120 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" завершит приобретение голкипера "Интера" Андре Онана за 43 миллиона фунтов на этой неделе. (Daily Mail)
ПСЖ сохраняет интерес к нападающему "Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, но активно не работает над этим трансфером, считая его маловероятным. (Ben Jacobs)
Полузащитник "Юнайтед" Донни Ван де Бек вызывает интерес у "Ноттингем Форест", "Вулверхэмптона" и "Кристал Пэлас". (90min)
"Ливерпуль" готов заплатить 25.6 млн. фунтов за полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама. (El Nacional)
"Ливерпуль" интересуется центральным защитником "Торино" Перром Схюрсом. (Football Insider)
"Челси" проявляет интерес к нападающим Элье Ваи из "Монпелье" и Душану Влаховичу из "Ювентуса". (Evening Standard)
"Интер" готов улучшить свое стартовое предложение в 23 млн. фунтов по нападающему "Челси" Ромелу Лукаку, но "синие" требуют за 30-летнего бельгийца 40 млн. фунтов. (The Times)
Крайний защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто очень хочет перейти в "Ньюкасл", однако оба предложения "сорок" были отклонены. "Святые" хотят за 20-летнего англичанина свыше 30 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Тоттенхэм" готов отпустить нападающего Харри Кейна в "Баварию" только за 120 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" уверен в приобретении защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Галатасарай" обратился насчет защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса. (Daily Mail)
Бывший защитник "Астон Виллы" Эшли Янг перейдет в "Эвертон" свободным агентом в ближайшие 48 часов. (Sky Sports)
Защитник Мэтт Дохерти близок к возвращению в "Вулверхэмптон" свободным агентом. (talkSPORT)
Другое
Трой Дини может стать играющим тренером "Шеффилд Уэнсдей". (Daily Mail)
Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр тренируется под наблюдением португальской легенды Рикарду Карвалью. (The Sun)
Экс-защитник "Сити" Бенжамен Менди пообещал, что больше никогда не будет принуждать женщин к сексу. (Daily Mirror)
73-летний Арсен Венгер отдыхает на Миконосе с симпатичной брюнеткой. (The Sun)
11.07.2023 06:00
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Чо по Чайковси? Пидор?
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Чайковского геем считают начитавшиеся хуйни?
Российские психиатры развеяли миф о нетрадиционной сексуальной ориентации Чайковского.
Представители нетрадиционной сексуальной ориентации давно и упорно записывают великого композитора в свои ряды. Причем, в последнее время они даже стали называть его чуть ли не главарем всех геев конца 19 века. И солидные музыкальные энциклопедии, выпущенные за рубежом, пишут о гомосексуализме Чайковского как о достоверном факте. «Это грязная клевета» - уверяет президент Московской психотерапевтической академии Михаил Буянов. Он первым из психиатров решил разобраться в психофизическом складе Петра Ивановича и провел масштабное расследование, чтобы раз и навсегда опровергнуть слухи.
"Изучив все материалы, я пришел к однозначному выводу - нет. Чайковский был асексуалом- секс как такой его интересовал очень мало, его занимали более высокие материи. Однако гормоны все равно время от времени брали свое, потому такие люди эпизодически посещают бордели. Не могу сказать, как часто конкретно Чайковский там бывал. Но после таких похождений композитор во всеуслышание заявлял, что он самый порочный человек на свете. И ведь любой не знающий его характера мог поверить в это и представить себе бог знает что.
Вообще утаить от кого бы то ни было свои гомосексуальные наклонности в то время было невозможно. Да тот же Чехов,
который был его другом, сразу бы заметил это. Но ни в одних воспоминания нет даже намека на возможную «голубизну» Чайковского.Заметьте, что композитор был фигурой публичной, объехал полсвета, подолгу жил в гостиницах, где его допекали поклонники и корреспонденты. И если бы с ним что-то было не так, это тут же стало бы достоянием общественности. Плюс люди такого типа, как он, обожают писать письма, в которых сообщают все свои переживания. Чайковский написал одной только Надежде Фон Мекк столько, что они вошли в громадный трехтомник. Глазами психиатра я изучил каждое письмо и никакой склонности к гомосексуализму не нашел.
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73-летний Арсен Венгер отдыхает на Миконосе с симпатичной брюнеткой.
Источник: http://fapl.ru/posts/101484/
венгер доминирует над ротетой
(ответить)
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