Светская хроника за вторник

ПСЖ сохраняет интерес к Маркусу Рэшфорду. "Ливерпуль" готов купить Кефрена Тюрама. "Тоттенхэм" оценивает Харри Кейна в 120 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" завершит приобретение голкипера "Интера" Андре Онана за 43 миллиона фунтов на этой неделе. (Daily Mail)



ПСЖ сохраняет интерес к нападающему "Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, но активно не работает над этим трансфером, считая его маловероятным. (Ben Jacobs)



Полузащитник "Юнайтед" Донни Ван де Бек вызывает интерес у "Ноттингем Форест", "Вулверхэмптона" и "Кристал Пэлас". (90min)



"Ливерпуль" готов заплатить 25.6 млн. фунтов за полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама. (El Nacional)



"Ливерпуль" интересуется центральным защитником "Торино" Перром Схюрсом. (Football Insider)



"Челси" проявляет интерес к нападающим Элье Ваи из "Монпелье" и Душану Влаховичу из "Ювентуса". (Evening Standard)



"Интер" готов улучшить свое стартовое предложение в 23 млн. фунтов по нападающему "Челси" Ромелу Лукаку, но "синие" требуют за 30-летнего бельгийца 40 млн. фунтов. (The Times)



Крайний защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто очень хочет перейти в "Ньюкасл", однако оба предложения "сорок" были отклонены. "Святые" хотят за 20-летнего англичанина свыше 30 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" готов отпустить нападающего Харри Кейна в "Баварию" только за 120 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Галатасарай" обратился насчет защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса. (Daily Mail)



Бывший защитник "Астон Виллы" Эшли Янг перейдет в "Эвертон" свободным агентом в ближайшие 48 часов. (Sky Sports)



Защитник Мэтт Дохерти близок к возвращению в "Вулверхэмптон" свободным агентом. (talkSPORT)



Другое



Трой Дини может стать играющим тренером "Шеффилд Уэнсдей". (Daily Mail)



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр тренируется под наблюдением португальской легенды Рикарду Карвалью. (The Sun)



Экс-защитник "Сити" Бенжамен Менди пообещал, что больше никогда не будет принуждать женщин к сексу. (Daily Mirror)



73-летний Арсен Венгер отдыхает на Миконосе с симпатичной брюнеткой. (The Sun)