Хендерсон не собирается в "Аль-Иттифак"

Переход капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии выглядит маловероятным.

Сразу после того, как легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард был назван главным тренером "Аль-Иттифака", появились слухи о намерении саудовского клуба приобрести Хендерсона.



По информации Daily Mail, Хендерсон является одной из двух ведущих трансферных целей Джеррарда, наравне с нападающим "Челси" Пьер-Эмериком Обамеянгом, однако Стивена ждет разочарование.



Хендерсон чувствует, что еще не сказал последнее слово на высшем уровне, несмотря на 33-летний возраст. Поэтому переезд в Саудовскую Аравию не входит в планы Джордана на данной стадии его карьеры.



Что касается Обамеянга, то "Аль-Иттифак" все еще ждет ответа от 34-летнего габонца. Каких-либо переговоров в данный момент не ведется.