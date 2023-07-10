"Вест Хэм" близок к покупке Фелипе и Закариа
"Вест Хэм" надеется уже на этой неделе подписать защитника "Реал Бетис" Луиса Фелипе и полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа.
В новом сезоне "Вест Хэму" предстоит выступить в Лиге Европы, что подталкивает "молотобойцев" к укреплению состава, особенно в свете ухода Деклана Райса в "Арсенал".
Прямой заменой Райсу обещает стать Закариа, который сезон 2022/23 провел в "Челси" на правах аренды, но толком себя не проявил, сыграв лишь семь матчей в Премьер-Лиге.
По информации Daily Mirror, 26-летний швейцарец обойдется "Вест Хэму" в 8 миллионов фунтов.
Также "Вест Хэм" находится на пороге приобретения Фелипе ориентировочной стоимостью в 17 млн. фунтов.
26-летний итальянец бразильского происхождения будет конкурировать за место в составе с Найефом Агердом, Куртом Зума и недавно продлившим контракт Анджело Огбонной.
10.07.2023 23:00
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