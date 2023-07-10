Постекоглу не получил никаких гарантий насчет будущего Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что не получил никаких гарантий насчет будущего нападающего Харри Кейна.

В данный момент у Кейна остается только один год по контракту, а "Бавария" сделала уже два предложения о покупке 29-летнего капитана сборной Англии.



Постекоглу не хочет терять Кейна, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не обещал Анге, что Харри останется.



"Нет, я не получил никаких гарантий (насчет будущего Кейна), и я бы не ожидал никаких гарантий, потому что такого рода вещи никогда не бывают определенными или точными".



"Прямо сейчас я пытаюсь сосредоточиться на вещах, которые я знаю. И прямо сейчас я знаю, что Харри является частью команды. Он предвкушает возвращение к тренировкам, возвращение в коллектив игроков и начало совместной работы".



"Если я потрачу слишком много времени, переживая насчет возможного влияния этой ситуации, то отвлекусь от создания команды, хотя в конечном счете именно создание команды является ключом к нашему успеху".



"Наши долгосрочные перспективы не должны быть завязаны на отдельных людях. В основе нашей философии должно быть то, кем мы хотим быть как команда".



"Харри уже вписал себя в историю этого клуба, и я хочу обладать им здесь. Мой разговор с ним будет о том, как мы можем привести этот клуб к успеху. Это то, чего хочет и он".



"Я сомневаюсь, что наш разговор будет определяющим, как некоторые люди думают. Я хочу представить себя Харри, поделиться своим видением, понять его видение, а также хочу попытаться достичь успеха", — цитирует Постекоглу Sky Sports.