"Вест Хэм" предложит 20 млн. фунтов за Уорд-Проуза

"Саутгемптон" ожидает уже на этой неделе получить предложение от "Вест Хэма" о покупке своего капитана Джеймса Уорд-Проуза.

В ближайшее время капитан "Вест Хэма" Деклан Райс должен завершить свой переход в "Арсенал" стоимостью 105 миллионов фунтов, которые "молотобойцы" немедленно начнут тратить.



По информации Daily Mail, "Вест Хэм" собирается предложить за Уорд-Проуза около 20 млн. фунтов, однако "Саутгемптон" оценивает Джеймса вдвое дороже.



Около 10 клубов сделали свои запросы насчет Уорд-Проуза этим летом, однако Джеймсу уже 28 лет, и это осложняет его трансфер за пределы "Сент-Мэри".



В идеале "Саутгемптон" предпочел бы сохранить Уорд-Проуза и его партнера по центру поля Ромео Лавиа, однако вылет "святых" из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона сильно усложняет задачу по удержанию двух наиболее ценных игроков.