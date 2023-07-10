"Ливерпуль" готов продать Джонса, если купит Лавиа

Кертис Джонс Намерение "Ливерпуля" приобрести Ромео Лавиа из "Саутгемптона" может быть плохой новостью для полузащитника "красных" Кертиса Джонса.

Этим летом "Ливерпуль" уже основательно укрепил центр поля, купив Алексиса Макаллистера из "Брайтона" и Доминика Собослаи из "РБ Лейпциг".

Однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается останавливаться и хочет пригласить еще одного полузащитника. Если верить Sky Sport Germany, "красные" ведут предметные переговоры насчет Лавиа.

Как и Макаллистера с Собослаи, оцениваемого в 50 миллионов фунтов 19-летнего бельгийца Клопп рассматривает в качестве основного игрока, и это является угрозой для Джонса.

Daily Express утверждает, что "Ливерпуль" будет готов продать 22-летнего Джонса, продукта своей академии, если сможет заполучить Лавиа.


Метки Джонс, Лавиа, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 243

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yarrows 10.07.2023 20:16 # yarrows
    Утятинка еще та! Нянчились годами с ним, встраивали в систему, только стрельнул и сразу своего скаузера продать хах, щаз

    (ответить)

  2. shakur 10.07.2023 20:13 # shakur
    Посмотреть бы на него в атакующей тройке.

    (ответить)

  3. alexomck 10.07.2023 20:06 # alexomck
    Не продадут, он только прогресс показывать начал. За Фабиньей бы кто пришел лучше.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: