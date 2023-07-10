"Ливерпуль" готов продать Джонса, если купит Лавиа
Намерение "Ливерпуля" приобрести Ромео Лавиа из "Саутгемптона" может быть плохой новостью для полузащитника "красных" Кертиса Джонса.
Этим летом "Ливерпуль" уже основательно укрепил центр поля, купив Алексиса Макаллистера из "Брайтона" и Доминика Собослаи из "РБ Лейпциг".
Однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается останавливаться и хочет пригласить еще одного полузащитника. Если верить Sky Sport Germany, "красные" ведут предметные переговоры насчет Лавиа.
Как и Макаллистера с Собослаи, оцениваемого в 50 миллионов фунтов 19-летнего бельгийца Клопп рассматривает в качестве основного игрока, и это является угрозой для Джонса.
Daily Express утверждает, что "Ливерпуль" будет готов продать 22-летнего Джонса, продукта своей академии, если сможет заполучить Лавиа.
10.07.2023 20:00
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Утятинка еще та! Нянчились годами с ним, встраивали в систему, только стрельнул и сразу своего скаузера продать хах, щаз
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Посмотреть бы на него в атакующей тройке.
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Не продадут, он только прогресс показывать начал. За Фабиньей бы кто пришел лучше.
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