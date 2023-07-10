Кайседо отправляется в предсезонное турне с "Брайтоном"

Мойсес Кайседо Полузащитник Мойсес Кайседо не близок к переходу в "Челси", поэтому отправляется в предсезонное турне с "Брайтоном".

Кайседо является целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако "Брайтон" хочет за свою звезду около 100 миллионов фунтов, рассматривая ожидающий подтверждения трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир.

Однако "Челси" так много заплатить не готов. По слухам, "синие" оценивают 21-летнего игрока сборной Эквадора только в 80 млн. фунтов.

И хотя сам Кайседо готов перейти в "Челси", существенные разногласия двух клубов означают, что к новому сезону Мойсес будет готовиться вместе с "Брайтоном".

Как сообщает Sky Sports, теперь Кайседо отправится с "Брайтоном" в предсезонное турне по США, в рамках которого "чайки" сыграют против "Челси" в Филадельфии 22 июля.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 10.07.2023 19:54 # chelsiukpro
    80млн за него много! По цене Маунта это справедливо было бы.

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  2. takernotagiver 10.07.2023 19:12 # takernotagiver
    Кайседо 21 год. Успеет ещё в топ клубе поиграть. Правильно, что Брайтон задрал ценник. Им в ЛЕ все-таки играть

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