Кайседо отправляется в предсезонное турне с "Брайтоном"
Полузащитник Мойсес Кайседо не близок к переходу в "Челси", поэтому отправляется в предсезонное турне с "Брайтоном".
Кайседо является целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако "Брайтон" хочет за свою звезду около 100 миллионов фунтов, рассматривая ожидающий подтверждения трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир.
Однако "Челси" так много заплатить не готов. По слухам, "синие" оценивают 21-летнего игрока сборной Эквадора только в 80 млн. фунтов.
И хотя сам Кайседо готов перейти в "Челси", существенные разногласия двух клубов означают, что к новому сезону Мойсес будет готовиться вместе с "Брайтоном".
Как сообщает Sky Sports, теперь Кайседо отправится с "Брайтоном" в предсезонное турне по США, в рамках которого "чайки" сыграют против "Челси" в Филадельфии 22 июля.
10.07.2023 19:00
Просмотров: 527
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
80млн за него много! По цене Маунта это справедливо было бы.
(ответить)
Кайседо 21 год. Успеет ещё в топ клубе поиграть. Правильно, что Брайтон задрал ценник. Им в ЛЕ все-таки играть
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий