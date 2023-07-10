"Ньюкасл" собирается продать Сен-Максимена

"Ньюкасл" собирается продать вингера Аллана Сен-Максимена, чтобы отбить затраты на Харви Барнса из "Лестера".

"Ньюкасл" является фаворитом в борьбе за Барнса и, как утверждает The Telegraph, уже согласовал условия личного контракта с 25-летним игроком сборной Англии.



Параллельно с этим "Ньюкасл" ищет покупателя на Сен-Максимена, который отметился только 12 появлениями в стартовом составе "сорок" в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



У Сен-Максимена остается еще три года по контракту, и "Ньюкасл" надеется выручить около 40 миллионов фунтов за 26-летнего француза.



К Сен-Максимену существует интерес со стороны европейских клубов. Кроме того, контакт с агентами Аллана уже установили представители саудовской лиги.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау в идеале хотел бы сохранить Сен-Максимена, однако правила финансового фейр-плей подталкивают клуб с "Сент-Джеймс Парк" к соблюдению баланса между покупками и продажами.