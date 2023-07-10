Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может пропустить старт сезона 2024/25 из-за участия в Олимпийских играх.

Салаху и так предстоит пропустить ряд матчей "Ливерпуля" в январе и феврале, поскольку Мохамед будет представлять сборную Египта на Кубке Африке в Кот-д'Ивуаре.



Дополнительные проблемы "Ливерпулю" может создать олимпийская сборная Египта U-23, чей главный тренер Рожерио Микале готов задействовать Салаха в качестве одного из игроков вне возрастного лимита.



Поскольку Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующим летом, это означало бы, что Салах пропустит часть предсезонной подготовки и старт кампании 2024/25.



"У нас все еще есть один год, чтобы подумать над выбором состава и оценить ситуацию, но мы определенно были бы рады участию Салаха... Салах так же важен для нас, как Неймар в Бразилии", — сообщил Микале Ahram Online.